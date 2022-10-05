Ексгенерал СБУ Наумов перебуває під вартою у Сербії та вважає, що в Україні проти нього розслідування не ведеться, - журналістка Єгошина

Наразі ексгенерал СБУ Андрій Наумов перебуває під вартою у Сербії за підозрою у відмиванні грошей.

Про це пише у фейсбуці журналіст програми "Схеми" Валерія Єгошина, інформує Цензор.НЕТ.

"Як людина, яка явила світу колишнього бригадного генерала Наумова, продовжую відстежувати його пригоди, тож доповідаю. По-перше, він досі під вартою - днями Вищий суд міста Ниш (Сербія) продовжив термін утримання Андрія Наумова до 2 грудня. По-друге, там він перебуває все ще за підозрою у відмиванні грошей (на що явно натякали дорогоцінні камені та гроші при затриманні). Це розслідування веде Спецвідділ боротьби з корупцією Вищої прокуратури Ниша. Сам ексСБУшник все заперечує та вперше запросив зустріч з представниками посольства України", - пише журналістка.

"І, третє, моє улюблене. Згідно зі словами представника захисту пана Наумова, він вважає, що розслідувань у відношенні нього в Україні... НЕМАЄ, цитата: "Він не має про це інформації. Пан Наумов весь час стверджував, що проти нього в Україні не проводилося жодного процесу чи розслідування". Та найцікавіше у цій ситуації інше. Очевидно, сербське розслідування зав'язане також і на українських справах, принаймні вони запросили деякі документи і очікують на відповідь", - додає Єгошина.

Вона також акцентує увагу, що їй складніше дізнатися, що відбувається в українському правовому полі, ніж в закордонному.

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"Наші запити до Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора залишилися без відповіді по суті. Служба безпеки України історично ці питання не коментує - як під час "хазяйнування" Наумовим в службі, так і після (заради справедливості, за моєю інформацією, і розслідувань по ньому в системі служби зараз немає). Так, це було красиво, коли після нашого зі Схеми: корупція в деталях - RFERL репортінгу по втечі Наумова і обшуках, президент Володимир Зеленський відреагував швидко і публічно, та час минає і суспільство заслуговує знати - що відбувається зі справою по людині, яка під час повномасштабного вторгнення потрапила у світові заголовки, презентуючи як саму спецслужбу, так і всю Україну в сумнівному світлі", - резюмує журналістка.

Раніше ЗМІ повідомляли про виїзд експосадовця СБУ за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та розслідування щодо ймовірної передачі даних щодо ЧАЕС російським спецслужбам.