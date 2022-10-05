Захисник України Віталій Стадник загинув на війні з росіянами
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Віталій Стадник був начальником управління Тернопільської обласної прокуратури. У нього залишилося троє неповнолітніх дітей.
Про загибель Стадника повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Колектив органів прокуратури глибоко сумує через непоправну втрату - загибель на війні колеги - 39-річного Віталія Олеговича Стадника", - йдеться у повідомленні.
Віталій Стадник загинув на Херсонщині 1 жовтня під час виконання бойового завдання.
"Віталій Стадник більше 17 років працював в органах прокуратури Тернопільської області. Усі пам’ятають його спокійного, виваженого, надійного та впевненого у власних силах, а також завжди готового прийти на допомогу", - йдеться в дописі Офісу генпрокурора.