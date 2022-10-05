Путін ще в травні розпочав приховану мобілізацію, - ГУР МО

Приховану мобілізацію російська влада почала проводити після перших значних невдач своєї армії.

Про це розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще в травні з’явилися перші ознаки, що РФ не справляється з тими завданнями, які перед собою поставила. Швидке захоплення Києва і повна окупація України не вдалися. Тоді ж почали з’являтися перші так звані добровольці, відбулося залучення "боевого армейского резерва страны", почали активно рекрутувати людей російські приватні військові компанії, з’явилися так звані патріотичні батальйони, набір до яких мали робити всі федеральні утворення РФ", - зазначив він.

За словами Скібіцького, було багато прикладів того, що приховано проводиться мобілізація, але про це ніхто не говорив.

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