Трасс проти миру з РФ в обмін на українську землю: Україна може перемогти. Україна повинна перемогти. І Україна переможе"

Глава британського уряду Ліз Трасс заявила, що Україна переможе у війні і що жодна мирна угода не повинна бути ціною української території.

Про це вона сказала під час виступу на щорічній конференції правлячої Консервативної партії в Бірмінгемі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами Трасс, путінська спроба анексії захоплених територій України - лише "остання дія в його кампанії з підриву демократії та порушення міжнародних законів", і ніхто в демократичному світі не погодиться з такими діями.

Тим часом деякі, зазначила прем'єр країни, "пропонують сплатити життям українців за ілюзію миру", але цьому наративу ніхто не піддасться, і "ми стоятимемо з нашими українськими друзями стільки, скільки буде потрібно".

"Хоробрий український народ бореться не лише за свою безпеку, а й за спільну безпеку. Це битва за свободу та демократію у світі. <...> Україна може перемогти, Україна має перемогти, і Україна переможе", - сказала вона.

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Присутні встали та довго аплодували.

Трасс зазначила, що президент Володимир Зеленський та народ України з вдячністю "вітають солідарність" Великої Британії та союзників у цій війні проти загарбників із РФ, яка виражається у військовій, економічній та політичній підтримці.

Вона додала, що її уряд підвищить витрати на утримання та модернізацію британської армії, щоб вона була здатна протистояти новим загрозам.

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