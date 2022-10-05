Президент "Енергоатому" Котін виконуватиме обов’язки гендиректора Запорізької АЕС

4 жовтня МАГАТЕ заявило, що визволений із полону генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов не продовжуватиме роботу на станції.

Про це Петро Котін заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів, мною прийняте рішення взяти на себе виконання обов'язків генерального директора ЗАЕС. Адміністрування станції перенесене до Києва, починаючи з моменту викрадення окупантами гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова", - сказав Котін.

Він наголосив, що всі рішення стосовно функціонування станції надалі прийматимуть безпосередньо у центральному офісі "Енергоатома". Водночас усі технічні питання роботи ЗАЕС вирішуватимуться, як і раніше, технічним персоналом станції за погодженням із центральним офісом.

Котін також закликав працівників ЗАЕС не підписувати жодних угод із росіянами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Створення в РФ компанії для управління ЗАЕС є агонією уявного божевільного світу країни-агресора, - Енергоатом