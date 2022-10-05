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ЄС та союзники мають дати рішучу військову відповідь, якщо РФ застосує ядерну зброю в Україні, - президент Чехії Земан

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ЄС та союзники мають дати рішучу військову відповідь, якщо РФ застосує ядерну зброю в Україні, - президент Чехії Земан
Президент Чехії Мілош Земан вважає, що Росія погрожує застосуванням тактичної ядерної зброї в Україні і закликає ЄС та союзників дати "рішучу військову відповідь", якщо це трапиться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ризик ядерного конфлікту великий через погрози використовувати тактичну ядерну зброю в Україні. Вважаю, що в даній ситуації (якщо РФ застосує ядерну зброю. - Ред.) європейські і не тільки європейські держави мали б реагувати (на дії РФ. - Ред.) рішучою військовою відповіддю", - наголосив чеський лідер.

За словами Земана, міжнародна спільнота має направити керівництву РФ однозначно зрозумілий сигнал, що буде, якщо ним буде ухвалено рішення про застосування тактичної ядерної зброї.

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Топ коментарі

  • Vasily G
    навіть до старого комуніста почало доходити, шо треба перевзутися перед смертю. А муділа орбан ще понтується, доки понторізка не відпала
  • Garry Grant
    Шо це зі старим довбнем? Перед смертю вирішив покаятись.
  • Харьков Сумской
    Ти дивись, який русофоб!
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