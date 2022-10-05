Розблокування портів для експорту металу посилить економіку і дасть шанс вижити металургії, - АрселорМіталл

Розблокування морських портів для експорту української металопродукції необхідне, адже без цього українська промисловість ніколи не зможе працювати на повну потужність. Крім того, це рішення допоможе посилити українську економіку.

Про це заявили у компанії "АрселорМіталл Кривий Ріг", інформує Цензор.НЕТ.

"Після вимушеної зупинки в роботі на початку повномасштабного вторгнення "АрселорМіттал Кривий Ріг" доклав значних зусиль, щоб відновити виробництво. Проте у липні ціни на металопродукцію у світі впали на третину, при цьому послуги з транспортування продукції зросли у 5 разів, насамперед, через блокаду українських портів. Це позбавило українську продукцію конкурентних переваг на зовнішніх ринках", - пояснюють у компанії.

З 1 серпня "АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинив роботу свого ГЗК на три місяці - через суттєве зростання витрат на транспортування залізорудної сировини та недосяжність традиційних ринків.

Тож без розблокування портів не може йтися про відновлення роботи підприємств, констатували у компанії.

"Без експорту морським шляхом металурги ніколи не перевищать 50% завантаження своїх потужностей. Важливо розблокувати українські порти для експорту продукції ГМК, щоб посилити українську економіку та дати шанс українській металургії вижити, незважаючи на усі виклики воєнного часу. Ми цінуємо зусилля українського уряду, спрямовані на деблокаду портів Чорного моря і готові до активної співпраці", - резюмували у компанії.

Раніше залізорудні комбінати України звернулися до президента Володимира Зеленського з закликом посприяти в розблокуванні морських портів для експорту металопродукції. Як сказано в їхньому відкритому листі, відновлення експорту принесе у бюджет мінімум 5 млрд грн щомісяця у вигляді податків і зборів, а також країна отримуватиме понад 600 мільйонів доларів валютної виручки щомісяця.

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