Нардепу ОПЗЖ Кузьміну повідомлено про підозру у держзраді, - ДБР

Нардепу ОПЗЖ Ренату Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

"Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюється місцезнаходження Рената Кузьміна, зокрема проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування.

Досудове розслідування триває.

Читайте: Проросійський депутат ОПЗЖ Кузьмін порівняв Бутусова з російським терористом Порєчєнковим, який стріляв в українських воїнів у Донецькому аеропорту