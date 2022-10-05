У США радять Україні визволити південні території до настання зими, - Financial Times
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише Financial Times.
У Пентагоні заявили, що Київ повинен скористатися своїм імпульсом на сході, щоб відкинути російські сили, які окупували стратегічні регіони на півдні, що є воротами до Чорного моря.
"Бойовий сезон добігає кінця. Українці взяли верх і повинні продовжувати використовувати свою перевагу", - сказав Кріс Мерфі, демократ із комітету Сенату із закордонних справ.
У той час як Україна досягла успіху у своєму блискавичному контрнаступі в Харківській області та несподіваному витісненні російських сил з Лиману Донецької області, західні союзники вважають визволення Херсону вирішальним випробуванням.
"Якщо ви контролюєте Херсон, ви точно можете перешкодити росіянам піти на Одесу, я думаю, що ми всі віримо, що росіяни дійсно цього хочуть", - сказав високопоставлений військовий чиновник США.
Офіційні особи заявили, що українським військам необхідно терміново відвоювати південь до зими, оскільки ґрунт у регіоні не промерзав протягом останніх трьох років, а це означає, що незабаром місцевість стане надзвичайно багнистою. І це, за словами чиновників і аналітиків, дає перевагу тим, хто захищається.