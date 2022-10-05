Найкоротший шлях до миру - це зброя, членство в НАТО, "план Маршалла", санкції та "депутінізація" світу, - Порошенко

Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко на Конференції правлячої Консервативної партії Великої Британії представив свою "Формулу Перемоги" над Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Що нам потрібно? Більше зброї. Це інший тип війни - це війна безпілотників, авіації, засобів радіоелектронної боротьби, високоточних ракет великої дальності та артилерії. І Велика Британія демонструє лідерство в цьому", - зазначив Порошенко.

За словами п'ятого президента, також важливо послити санкції та запровадити повне ембарго на російські товари та сировину.

"Треба зупинити російський експорт по всьому світу. 80% російського експорту йде через комерційні судна, ми повинні прийняти принципове рішення і зупинити це. Третє – це "план Маршалла" щодо відбудови України", – наголосив лідер "ЄС".

Одним із головних пріоритетів Порошенко назвав швидке членство України в НАТО та ЄС.

"Зараз Україна є найбільш єврооптимістичною нацією у світі. 93% українців підтримують інтеграцію в ЄС. І 82% підтримують інтеграцію в НАТО. Чи є НАТО достатньо сильним, чи НАТО рятувало нас у 2014 році, чи є НАТО "парасолькою" для Європи згідно статті 5? Дайте собі відповідь. Зараз Україна - це "парасолька" для Європи від божевільного маніяка путіна. Україна платить за це найвищу ціну. І я думаю, що Україна платить за право бути членом НАТО", - наголосив він.

"Тож найкоротший шлях до миру – це зброя, НАТО, "план Маршалла", санкції та депутінізація світу. З путіним миру не буде. Потрібна депутінізація Європи і депутінізація росії. Ми, українці, показуємо, як це робити", - підсумував Порошенко.

Також читайте: Україна заплатила дуже високу ціну за право перебувати в НАТО, ми не приймемо жодних недійсних гарантій, - Порошенко