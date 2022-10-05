Найкоротший шлях до миру - це зброя, членство в НАТО, "план Маршалла", санкції та "депутінізація" світу, - Порошенко
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Що нам потрібно? Більше зброї. Це інший тип війни - це війна безпілотників, авіації, засобів радіоелектронної боротьби, високоточних ракет великої дальності та артилерії. І Велика Британія демонструє лідерство в цьому", - зазначив Порошенко.
За словами п'ятого президента, також важливо послити санкції та запровадити повне ембарго на російські товари та сировину.
"Треба зупинити російський експорт по всьому світу. 80% російського експорту йде через комерційні судна, ми повинні прийняти принципове рішення і зупинити це. Третє – це "план Маршалла" щодо відбудови України", – наголосив лідер "ЄС".
Одним із головних пріоритетів Порошенко назвав швидке членство України в НАТО та ЄС.
"Зараз Україна є найбільш єврооптимістичною нацією у світі. 93% українців підтримують інтеграцію в ЄС. І 82% підтримують інтеграцію в НАТО. Чи є НАТО достатньо сильним, чи НАТО рятувало нас у 2014 році, чи є НАТО "парасолькою" для Європи згідно статті 5? Дайте собі відповідь. Зараз Україна - це "парасолька" для Європи від божевільного маніяка путіна. Україна платить за це найвищу ціну. І я думаю, що Україна платить за право бути членом НАТО", - наголосив він.
"Тож найкоротший шлях до миру – це зброя, НАТО, "план Маршалла", санкції та депутінізація світу. З путіним миру не буде. Потрібна депутінізація Європи і депутінізація росії. Ми, українці, показуємо, як це робити", - підсумував Порошенко.