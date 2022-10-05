Лідери 27 країн-членів ЄС заявили, що не визнають нової анексії РФ окупованих територій України

Лідери 27 країн-членів ЄС оприлюднили спільну заяву, в якій засуджують анексію українських територій та незаконне приєднання до РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Про це повідомляє Цензор НЕТ з посиланням на Інформаційне управління Верховної Ради України

"Ми не визнаємо і ніколи не визнаватимемо ні незаконні "референдуми", які Росія організувала як привід для подальшого порушення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, ні їхні сфальсифіковані та незаконні результати. Ми ніколи не визнаватимемо цієї незаконної анексії. Ці рішення є недійсними та не можуть мати жодних правових наслідків", - зазначено у заяві.

Також країни ЄС здійснили нові дипломатичні кроки щодо Росії у відповідь на так звані референдуми й незаконну анексію та почали викликати російських дипломатів. Зокрема Бельгія, Італія, Австрія, Польща, Фінляндія, Німеччина тощо викликали послів РФ.

Повіреного у справах РФ викликала і Литва. Окрім протесту у зв’язку з анексією територій України, у Вільнюсі вирішили оголосити дипломата персоною нон грата.

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