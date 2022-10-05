Пєсков каже, що росіяни знову повернуть собі визволені українськими військовими території

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловив упевненість, що російські окупанти знову захоплять визволені українськими військовими території України, на яких раніше РФ провела псевдореферендуми і які Путін "приєднав до Росії".

Про це він сказав російським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

Журналісти запитали, чи немає суперечностей між словами Путіна про те, що "прийняті території" з Росією назавжди і тим, що російські війська відступають з деяких територій.

"Тут немає жодного протиріччя, вони будуть з Росією назавжди, вони будуть повернуті", - відповів Пєсков.

Він також додав, що Херсонська і Запорізька області України "увійшли до складу Росії" в тих кордонах, на яких діяла військово-цивільна адміністрація окупантів "на момент прийняття".

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"Але я ще раз повторюю, там певні території будуть повернуті. І ми продовжимо радитися з тим населенням, яке виявить бажання жити з Росією", - додав Пєсков.