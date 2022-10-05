"Меру" окупованого Сєверодонецька Моргунову повідомлено про підозру у колабораціонізмі, - Офіс Генпрокурора

Так званому окупаційному "меру" Сєверодонецька Миколі Моргунову повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"На початку липня 2022 року мешканець м. Брянка був призначений окупаційною адміністрацією РФ на псевдопосаду "в.о. голови адміністрації м. Сєверодонецька ЛНР". Підозрюваний виконує вказівки голови псевдореспубліки та легалізовує російську окупаційну владу на території міста. У захопленому місті в руїнах так званий "керівник" нібито налагоджує "мирне життя", розповсюджуючи проросійські наративи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Моргунов почав співпрацювати з окупантами ще з 2014 року. До повномасштабного російського вторгнення в Україну він був "головою адміністрації м. Брянки ЛНР". За фактом цим фактом до суду направлено обвинувальний акт за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Також "меру" Сєверодонецька повідомлено по підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Відомо, що йдеться про Миколу Моргунова.

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