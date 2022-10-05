Підтримка Євросоюзом України є непохитною, незважаючи на ядерні погрози РФ, - Боррель

Необхідно показати, що підтримка Євросоюзом України є непохитною, незважаючи на погрози РФ застосувати ядерну зброю.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Війна вступила в нову фазу. Безперечно, небезпечна фаза, тому що ми стикаємося зі страшним сценарієм, на який ми не повинні заплющувати очі. Це сценарій звичайної війни за участю ядерної держави. Ядерна держава, яка зараз відступає від звичайного сценарію і погрожує застосувати ядерну зброю. Це дійсно тривожний сценарій, в якому ми маємо показати, що наша підтримка України є непохитною", - сказав Боррель, виступаючи в Європейському парламенті в середу.

Глава дипломатії ЄС наголосив, що підтримка ЄС України – це не просто питання щедрості.

"Наша підтримка України має бути непохитною, тому що безпека України нерозривно пов'язана з нашою. Що буде вирішено там, буде і нашим майбутнім. Так, пані та панове, що буде вирішено там, буде і нашим майбутнім. Ось чому так важливо досягти того, щоб, як це зробили інші у Європі, відмовившись від наших старих імперських амбіцій, Росія також відмовилася від них", - наголосив Боррель.

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