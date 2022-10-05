"Українці стають біднішими, бо уряд не хоче зменшувати бюджетні видатки", - Тинний

Чим більше коштів держава витрачає на непродуктивні видатки, тим бідніше стає сам громадянин.

Про це у блозі на УП повідомив підприємець, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна всю свою історію витрачає суспільні кошти "не на те".

"У Кабінету Міністрів і у Президента ніколи не має часу і натхнення почати економити суспільні кошти. Бо це ж неприємна робота. Треба звільняти людей, які займаються непродуктивною працею. Треба карати корупціонерів, а серед них так багато друзів. Треба підтримувати приватний сектор і обмежувати державний, а радянське виховання каже робити навпаки. Треба не допускати збитки державних підприємств, а не свідомо збільшувати їх заради популістичних мотивів", - пояснив підприємець.

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Тинний заявив, що чим більше коштів держава витрачає на непродуктивні видатки, тим бідніше стає сам громадянин: "Бо за свої 20 тис грн зарплати він нещодавно міг собі дозволити більше одягу, їжі, розваг і послуг, ніж зараз. Всі українці стають біднішими, бо Уряд не хоче зменшувати бюджетні видатки і використовує лише традиційні способи збільшення доходів".

Як приклад він навів готель Україна на Майдані Незалежності, який належить Державному управлінню справами Президента та є не дуже прибутковим. Це ж стосується і готелю Козацький Міністерства Оборони, який перебуває у незадовільному стані.

"На Львівській площі у Києві стоїть 40 років недобудований Мінкультом корпус інституту Карпенка-Карого. А на метро Лівобережна стоїть ще 40 років величезна недобудова Мінекономіки. Може, після приватизації, це майно могло б приносити податки і створювати робочі місця? Це лише здається, що недобудови не несуть витрат – вони руйнуються і знецінюються аж до витрат на демонтаж", - наголосив підприємець.

Також Тинний вважає, що Україні не потрібні державні кіностудії.

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"Ще суперкейс – проект "Президентський університет" на ВДНГ, Експоцентрі. У самій ідеї сучасного ВУЗу немає нічого поганого – навпаки! Али навіщо псувати паркову зону і будувати щось нове, коли у вас стоять пустими без діла сотні тисяч квадратних метрів?! Відїзжаєте буквально пару кілометрів і перед виїздом на одеську трасу стоїть порожня і мертва громада споруд інституту кібернетики НАН України. Готовий кампус із інфраструктурою, велика територія... Все утримується за державні кошти. Все не несе жодної користі суспільству", - пояснив він.

Підприємець наголосив, що в Україні також існують тисячі підприємств-примар. Він також вважає, що країні не потрібні десятки тисяч слідчих поліції, прокуратури, ДБР, СБУ, БЕБ, які "щоденно кошмарять бізнес".

"Ще є страшна сила. Зветься державна монополія. Скільки десятиріч платники податків будуть чекати поки держава позбудеться корупційного клондайку – ПАТ "Центренерго"? Я багато років кажу – що найкраща інвестиція Уряду України була б подарувати це підприємство разом із станціями із доплатою 100 млн доларів якимсь іноземним профільним інвесторам. Бо збитки держбюджету щороку суттєво більші. Те ж саме можна сказати про ще сотні інших підприємств. Яке найгірше обленерго? Державне Запоріжжяобленерго звісно ж. Які порти працюють краще – приватні чи державні? Риторичне питання", - вважає Тинний.

Таким чином, підсумував Тинний, в Україні непродуктивним трудом займається понад 1 мільйон громадян. А держбюджет досі лишається з багатьма пережитками радянщини.

"Я впевнений, що країни НАТО охоче підтримують нас у боротьбі з агресором і готові фінансувати важливі військові, інфрастуктурні і соціальні програми. Але, я впевнений, вони не готові фінансувати корупцію і неефективність. Бо ведуть боротьбу з цим в себе вдома. І не можуть до нескінченості закривати очі у нас", - додав він.

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