У парламенті вимагають від голови Львівської ОВА Козицького пояснити запрошення в регіон бізнесу ексрегіонала Мисика

Нардеп Михайло Бондар закликав розібратись із законністю будівництва та виділення землі для ексрегіонала Володимира Мисика на Львівщині. Він звернувся до голів Львівської ОВАі Оброшинської сільради та керівництва ДІАМ.

Про це Бондар написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Народний депутата України Михайло Бондар надіслав звернення щодо законності будівництва у селі Оброшине Львівського району хлібопекарського комплексу ТМ "Кулиничі". За інформацією зі ЗМІ завод належить Володимиру Мисику, який був народним депутатом 7-го скликання від "Партії регіонів".

"Під час своєї каденції він (Володимир Мисик – прим ред.) голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року, які прямо встановлювали диктатуру в країні та призвели до численних жертв Майдану. За час свого депутатства Володимир Мисик був неодноразово помічений у "кнопкодавстві" (неособистому голосуванні), також у 2016 році він ініціював поправку до бюджету, яка могла призвести до блокування надання безвізового режиму з ЄС", - пише Бондар.

Народний депутат також наводить інформацію і про зв’язки Володимира Мисика з Віктором Януковичем.

"Саме Володимир Мисик подарував засудженому за держзраду колишньому президенту Віктору Януковичу "золотий батон", а також був фігурантом трьох антикорупційних розслідувань. З відкритих джерел відомі численні факти фінансування Мисиком В.Ю побудови храмів Московського патріархату на території України", - зазначає Бондар у зверненні до очільника Львівської ОВА Максима Козицького, голови Оброшинської сільської ради Івана Галича та голови ДІАМ Семена Кривоноса.

За словами Бондара, присутність такого підприємця на Львівщині та розширення його бізнесу прямо загрожує національним інтересам по створенню демократичної незалежної держави, провокує соціально-політичну загрозу зростання антиукраїнського середовища на Заході України та нівелює європейські цінності чесності та демократичності, за які зараз кладуть свої життя українські воїни.

"З огляду на вищенаведене та турбуючись про національні інтереси, прошу надати відповідь про законність виділення ділянки під забудову цьому підприємцю, дотримання всіх законів України та регламентів воєнного часу, зокрема, але не виключно:

наявність належним чином оформлених документів на земельну ділянку та її цільового призначення під промислове будівництво

згоду громади на будівництво такого промислового об’єкта на її території

наявність належним чином оформлених "Містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки", які є однією з передумов старту будівельних робіт

наявність технічних умов для забудови – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які мають відповідати його розрахунковим параметрам щодо водопостачання (з урахуванням потреб забезпечення пожежогасіння), тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод і телекомунікації

наявність дозволів на виконання будівельних робіт

наявність в генпідрядника ліцензії на вид господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та/чи значними (СС3) наслідками", - пише Михайло Бондар.

Як повідомлялось раніше, екснардеп Олександр Черненко писав що росіяни можуть використати "Кулиничі" Володимира Мисика для ударів по продовольчій безпеці країни, оскілький той є монополістом з виробництва хлібу у низці регіонів.