Суд відмовився арештовувати ексзаступника глави МОЗ Ковтонюка у справі про реєстр донорів

Печерський районний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра охорони здоров’я Павлу Ковтонюку у справі про створення реєстру донорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Прокурор наполягав на запобіжному заході у вигляді нічного домашнього арешту з електронним браслетом та вимогою здати закордонний паспорт. Втім суд відхилив клопотання прокуратури. І призначив особисте зобов’язання до 27 листопада.

Адвокат Ковтонюка Андрій Слюсар вважає, що підозра абсолютно необґрунтована, а запобіжний захід, пропонований прокурором, називає формальним підходом: "У нас є підозра - нам треба запобіжний".

Він зауважив, що ексзаступник очільника МОЗ уже три роки не працює в міністерстві, документів, щоб приховувати, він не має, а за кордон виїжджати і так неможливо.

"Застосування запобіжного заходу в цій ситуації недоцільне. Немає жодного ризику, якому можна було б запобігти таким чином. Ковтонюк до цього приходив до слідчого, і далі буде приходити. Мені здається, що вже слідчі будуть уникати його, а не навпаки. Бо підозра абсолютно необґрунтована, ми це будемо доводити і примушувати їх робити їхню роботу – збирати докази. Цього вимагає кодекс - слідчі повинні зібрати докази, які виправдовують особу, а не тільки ті, які її звинувачують", - пояснив Слюсар.

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Він переконаний, що провадження закриють на етапі розслідування. Бо якщо з ним іти далі в суд, це буде лише трата часу та ресурсів.

"Цю справу рік розслідували як розкрадання держкоштів за 191 статтею Кримінального кодексу, а за тиждень до оголошення Павлу підозри слідча внесла відомості про додаткову статтю. Схоже, що їм просто треба було показати хоч якийсь результат", – вважає адвокат.

28 вересня 2022 року Ковтонюку повідомили про підозру. В СБУ заявили, що його дії призвели до збитків державі на понад 1,8 млн гривень та зашкодили створенню реєстру донорів.

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