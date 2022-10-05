В російських регіонах почали скаржитися на нестачу коштів для виплат мобілізованим, - росЗМІ

В Омській області не вистачає коштів для одноразової виплати мобілізованим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Губернатор Омської області Олександр Бурков заявив, що регіон має труднощі з виділенням коштів на виплати мобілізованим росіянам.

"Ця проблема з відсутністю коштів на одноразові виплати дуже болюча", - заявив Бурков.

Дефіцит бюджету омської області становить 12 млрд рублів. За рівнем бюджетної забезпеченості регіон спустився з 29-го на 51-е місце. За словами Буркова, невідомо, із яких коштів доведеться виплачувати зарплати мешканцям.

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