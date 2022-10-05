Новини • Мобілізація в РФ

В російських регіонах почали скаржитися на нестачу коштів для виплат мобілізованим, - росЗМІ

6 10638
В російських регіонах почали скаржитися на нестачу коштів для виплат мобілізованим, - росЗМІ
В Омській області не вистачає коштів для одноразової виплати мобілізованим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

Губернатор Омської області Олександр Бурков заявив, що регіон має труднощі з виділенням коштів на виплати мобілізованим росіянам. 

"Ця проблема з відсутністю коштів на одноразові виплати дуже болюча", - заявив Бурков.

Дефіцит бюджету омської області становить 12 млрд рублів. За рівнем бюджетної забезпеченості регіон спустився з 29-го на 51-е місце. За словами Буркова, невідомо, із яких коштів доведеться виплачувати зарплати мешканцям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мобілізованих у РФ із навчальних центрів відправляють назад через відсутність забезпечення, - Генштаб

Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Скінчилася риба, барани чи ішаки?
  • Castor Boris
  • Владимир Сухов e5dee246
    Грошей нема, але ви тримайтесь !
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини