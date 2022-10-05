Новини • Агресія Росії проти України

У Чорному та Середземному морях перебувають 10 ворожих носіїв крилатих ракет

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У Чорному та Середземному морях перебувають 10 ворожих носіїв крилатих ракет
На бойовому чергуванні в Чорному морі 5 жовтня перебувають п’ять ворожих кораблів, споряджені 32 ракетами "Калібр"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування ВМС ЗСУ.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів. в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", - йдеться в повідомленні.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 24 судна, з них 4 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 45 суден, з них 11 суден рухались з протоки Босфор.

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Топ коментарі

  • V 2af7597c
    Коли вже втоплять ці 5 лоханок у Чорному морі? Ну літаки у нас же є?
  • Марина Кравець
    а в Середземному з якого бодуна?
  • mrSmith
    То квиток в один кінець: можна вийти, але не увійти.
    Якщо військове корито вийшло, нам вже легше.
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