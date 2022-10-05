У Чорному та Середземному морях перебувають 10 ворожих носіїв крилатих ракет

На бойовому чергуванні в Чорному морі 5 жовтня перебувають п’ять ворожих кораблів, споряджені 32 ракетами "Калібр"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування ВМС ЗСУ.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів. в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", - йдеться в повідомленні.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря – 24 судна, з них 4 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 45 суден, з них 11 суден рухались з протоки Босфор.

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