"Мене результати "референдумів" самого здивували", - Путін
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Президент РФ Володимир Путін стверджує, що результати так званих "референдумів", які відбулися на окупованих Росією територіях України, стали несподіванкою для нього самого.
Як інформує Цензор.НЕТ, слова Путіна цитує інформагентство РИА-Новости.
"Мене результати референдумів, відверто кажучи, самого дещо навіть не тільки порадували, а й здивували - все-таки в таких складних умовах люди жили, та й продовжують ще жити... результат, звичайно, більш ніж переконливий, і він абсолютно прозорий, цей результат, і не підлягає жодному сумніву", - переконує російський диктатор.