"Мене результати "референдумів" самого здивували", - Путін

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що результати так званих "референдумів", які відбулися на окупованих Росією територіях України, стали несподіванкою для нього самого.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Путіна цитує інформагентство РИА-Новости.

"Мене результати референдумів, відверто кажучи, самого дещо навіть не тільки порадували, а й здивували - все-таки в таких складних умовах люди жили, та й продовжують ще жити... результат, звичайно, більш ніж переконливий, і він абсолютно прозорий, цей результат, і не підлягає жодному сумніву", - переконує російський диктатор.

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