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"Мене результати "референдумів" самого здивували", - Путін

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"Мене результати "референдумів" самого здивували", - Путін
Президент РФ Володимир Путін стверджує, що результати так званих "референдумів", які відбулися на окупованих Росією територіях України, стали несподіванкою для нього самого.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Путіна цитує інформагентство РИА-Новости.

"Мене результати референдумів, відверто кажучи, самого дещо навіть не тільки порадували, а й здивували - все-таки в таких складних умовах люди жили, та й продовжують ще жити... результат, звичайно, більш ніж переконливий, і він абсолютно прозорий, цей результат, і не підлягає жодному сумніву", - переконує російський диктатор. 

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Можеш в КВК записатися, бовдур. Так само тупо і не смішно
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ліліпутін-ЗСУ тебе ще більше здивують,ти навіть ще не уявляєш як...
  • mrSmith
    Ціла країна дегенератів, що живуть в світі власних ілюзій.
    Ти падло закінчиш як гітлер!
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