Відповідальність за проведення псевдореферендумів не загрожує лише тим, кого примушували, - Мін’юст

За організацію то проведення псевдореферендумів покарання не передабачається лише для тих, кого примушували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"Референдум - одна із форм безпосередньої демократії, яка використовується багатьма країнами світу для вирішення важливих державних питань. Але на території України, ще у 2014 році, російська федерація перетворила цей інструмент народовладдя в знаряддя для реалізації своїх загарбницьких планів", - пояснили в міністерстві.

У Мін'юсті наголосили, що російські псевдореферендуми не мають нічого спільного з процедурою, яка прописана у Конституції.

"До речі, саме в Основному законі зазначено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України. Отже, рішення, прийняті в ході такого дійства, не мають правових наслідків. Тож, і "укази" президента росії про приєднання до рф українських територій є НІКЧЕМНИМИ - це вчора офіційно визнав і Президент України Володимир Зеленський своїм Указом". - йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що особи, винні за спроби порушити територіальну цілісність України, будуть обов’язково покарані.

"Варто зазначити, що тільки до тих громадян, які мимоволі, під впливом фізичного примусу брали участь в організації чи проведенні голосувань, кримінальна відповідальність не буде застосовуватися, відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України" . - підсумували в Мін'юсті.

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