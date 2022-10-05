Для отримання громадянства України необхідно буде скласти іспит зі знання Конституції, історії України та української мови: Комітет Ради підтримав законопроєкт

Комітет ради підтримав законопроєкт, згідно з яким громадянство України надаватиметься особам, які успішно складуть тест на знання Історії України, Конституції та мови.