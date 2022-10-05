Для отримання громадянства України необхідно буде скласти іспит зі знання Конституції, історії України та української мови: Комітет Ради підтримав законопроєкт
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Комітет ради підтримав законопроєкт, згідно з яким громадянство України надаватиметься особам, які успішно складуть тест на знання Історії України, Конституції та мови.
Про це повідомив нардеп "Слуги народу" Роман Грищук, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочеш громадянство України - здай тест на Історію України, знання Конституції та української мови. Щойно на комітеті підримали відповідний законопроєкт. Скоро голосування в Верховній Раді", - зазначив парламентар.
За словами Грищука, законопроєкт розробив Кабмін на виконання прохання президента.
"Президенту цю ідею донесли громадяни України петицією, яка набрала 26 578 підписів", - додав нардеп.