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Для отримання громадянства України необхідно буде скласти іспит зі знання Конституції, історії України та української мови: Комітет Ради підтримав законопроєкт

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Для отримання громадянства України необхідно буде скласти іспит зі знання Конституції, історії України та української мови: Комітет Ради підтримав законопроєкт
Комітет ради підтримав законопроєкт, згідно з яким громадянство України надаватиметься особам, які успішно складуть тест на знання Історії України, Конституції та мови.

Про це повідомив нардеп "Слуги народу" Роман Грищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочеш громадянство України - здай тест на Історію України, знання Конституції та української мови. Щойно на комітеті підримали відповідний законопроєкт. Скоро голосування в Верховній Раді", - зазначив парламентар.

За словами Грищука, законопроєкт розробив Кабмін на виконання прохання президента.

"Президенту цю ідею донесли громадяни України петицією, яка набрала 26 578 підписів", - додав нардеп.

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Топ коментарі

  • Елена Мазуренко
    Спочатку у наших депутатів ці іспити прийміть. Цікаві будуть результати.
  • три - пятнадцать
    а існуючє підверджувати не треба буде?
    бо в опі не всі змогли б...
  • Ан Мур
    та навіть в слугах уродів не змогли б. Це ж друга за числьністю політична сила зрадників, після того же опзж.
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