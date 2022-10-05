ЗСУ вдарили по херсонському готелю, в якому розмістилися ФСБшники та військові високопосадовці РФ, знищено 7 окупантів, - Хлань
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В окупованому Херсоні був "приліт" в готель, де перебували військові високопосадовці РФ та представники ФСБ.
Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Що ж, російські опкупанти-любителі сауни й басейну довідпочивалися. Сьогодні був приліт у готель Нінель у Херсоні, де ФСБ-ки і військові високопосадовці облюбували собі містечко. Місцеві повідомляють, про 5 двухсотих серед перших і 2 серед других. Семеро окупантів відправились на концерт до Кобзона", - йдеться в повідомленні.