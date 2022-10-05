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ЗСУ вдарили по херсонському готелю, в якому розмістилися ФСБшники та військові високопосадовці РФ, знищено 7 окупантів, - Хлань

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ЗСУ вдарили по херсонському готелю, в якому розмістилися ФСБшники та військові високопосадовці РФ, знищено 7 окупантів, - Хлань
В окупованому Херсоні був "приліт" в готель, де перебували військові високопосадовці РФ та представники ФСБ.

Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Що ж, російські опкупанти-любителі сауни й басейну довідпочивалися. Сьогодні був приліт у готель Нінель у Херсоні, де ФСБ-ки і військові високопосадовці облюбували собі містечко. Місцеві повідомляють, про 5 двухсотих серед перших і 2 серед других. Семеро окупантів відправились на концерт до Кобзона", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти створили так звану "Почту Херсона" на базі "Укрпошти". Організаторам повідомлено про підозру

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Топ коментарі

  • Ігор Медушівський
    Це гарно .
    Турист з ФСБ - то мертвий турист .
    Слава ЗСУ !!
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Да шо ж вы за нелюди такие, хахлы! Люди как раз, небось, к иконе прикладывались...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    і уже гатовілісь міраточіть...
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