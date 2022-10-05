Окупанти примушують працівників Запорізької АЕС отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з "Росатомом", - Генштаб ЗСУ

Російськи окупанти продовжують тиск на працівників Запорізької АЕС в захопленому місті Енергодар.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Генштабу ЗСУ.

"В тимчасово захопленому місті Енергодар окупанти продовжують здійснювати морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС. Так, за наявною інформацією, працівників погрозами примушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з державною корпорацією з атомної енергії "Росатом", - йдеться у повідомленні.

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