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Окупанти примушують працівників Запорізької АЕС отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з "Росатомом", - Генштаб ЗСУ

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Окупанти примушують працівників Запорізької АЕС отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з "Росатомом", - Генштаб ЗСУ
Російськи окупанти продовжують тиск на працівників Запорізької АЕС в захопленому місті Енергодар.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Генштабу ЗСУ.

"В тимчасово захопленому місті Енергодар окупанти продовжують здійснювати морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС. Так, за наявною інформацією, працівників погрозами примушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з державною корпорацією з атомної енергії "Росатом", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін доручив передати Запорізьку АЕС під управління Росії

Топ коментарі

  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Це щоб таке творилось на ядерному об'єкті, нікому в страшному сні не привиділось би, це вперше в світі недодержава-терористка таке утнула.
  • Галина Павловська a9e3eb9f
    Путін забирає Запорізька АЕС,а Європа дозволяє Путінській підстилці Орбану добудувати АЕС в м.Пакш,яку будуть за рашистські кошти.Просто жах що робить мадярська морда.
  • Alex Smith bb5fe51c
    Я конечно понимаю,что земрази спецом сдали ЗАЭС,как и киевскую и херсонскую области,и там кроме пару человек с ТрО с автоматами никого не было, надеюсь после войны зеублюдков повесят за предальство,но почему эти люди - сотрудники не бежали в первые дни оттуда....
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