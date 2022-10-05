Зеленський та Столтенберг обговорили подальші кроки на шляху України до НАТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На постійному зв’язку з нашими стратегічними партнерами. Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України", – зазначив Зеленський у твіттері.
"Провів розмову з Президентом Зеленським, і похвалив хоробрий український народ і сили за вражаючий прогрес у відвоюванні своєї території від російських агресорів", - написав генсек НАТО у твіттері.
Столтенберг додав, що Росія має зупинити розпочату війну, а НАТО посилюватиме підтримку України стільки, скільки буде потрібно.
Нагадуємо, 30 вересня Президент України Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку щодо вступу України в НАТО за пришвидшеною процедурою.