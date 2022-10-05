Зеленський та Столтенберг обговорили подальші кроки на шляху України до НАТО

Президент Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час телефонної розмови обговорили подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На постійному зв’язку з нашими стратегічними партнерами. Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України", – зазначив Зеленський у твіттері.

"Провів розмову з Президентом Зеленським, і похвалив хоробрий український народ і сили за вражаючий прогрес у відвоюванні своєї території від російських агресорів", - написав генсек НАТО у твіттері.

Столтенберг додав, що Росія має зупинити розпочату війну, а НАТО посилюватиме підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

Також читайте: Генсек НАТО отримав заявку України. Тепер її мають розглянути посли країн Альянсу, - ОП

Нагадуємо, 30 вересня Президент України Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку щодо вступу України в НАТО за пришвидшеною процедурою.