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Білорусь на планує проводити мобілізацію, - секретар Радбезу Вольфович

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Білорусь на планує проводити мобілізацію, - секретар Радбезу Вольфович
Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що республіка не планує проводити мобілізацію, а зараз відбуваються мобілізаційні перевірочні збори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

В ефірі телеканалу СТВ у середу Вольфович заявив, що у Збройних силах, в інших структурах силового блоку країни проводяться "мобілізаційні перевірочні збори, на які на 25-30 діб закликають військовозобов'язані запаси різних категорій, відновлюють навички".

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Профессор Талк

    @SergejTalk

    ·

    6 ч

    Я человек не верующий. Но каждое утро начинаю с молитвы: Господи, пошли Залужному ракеты на 300 км! Очень надо, Господи!
    Мне кажется, он скоро услышит.
  • Перехватчик
    - Девушка, а у вас есть карта Российской Федерации?

    - Вам за какое число?
  • Ivan Gar
    Від творців "Жодного нападу з Білорусі не буде"
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