Україна закликає запровадити санкції проти "Росатома" через спробу привласнення Запорізької АЕС, - МЗС

Міністерство закордонних справ України розглядає як нікчемний указ президента РФ Володимира Путіна щодо "прийняття у федеральну власність" тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про це йдеться у заяві МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Довгий перелік злочинів та грубих порушень Росією міжнародного права з початку її повномасштабної агресії проти України сьогодні поповнився ще одним злодіянням – незаконною спробою взяти під своє управління Запорізьку атомну електростанцію. Розглядаємо відповідний указ президента РФ з цього приводу нікчемним", - зазначили в МЗС. Підкреслюється, що цей злочин ще більше посилює ризики та загрози у сфері ядерної безпеки, спричинені російською окупацією ЗАЕС.

МЗС пропонує Європейському Союзу, державам "великої сімки" та іншим партнерам невідкладно розглянути запровадження санкцій проти російської державної корпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики РФ.

Також МЗС закликає країни-члени Міжнародного агентства з атомної енергії обмежити співробітництво у рамках будь-яких проєктів з Росією, яка вдається до неприхованого ядерного шантажу всього світу, а також розраховує на чітку позицію та ініціативну роль у цих питаннях з боку Генерального директора МАГАТЕ.

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"Попереджаємо громадян Росії, які виконуватимуть злочинні накази щодо привласнення об’єкта цивільної ядерної інфраструктури України, про кримінальну відповідальність за свої незаконні дії та незворотність покарання. Вимагаємо від російської сторони забезпечити безпеку та недоторканність громадян України, які продовжують виконувати критичні функції на атомній електростанції", - підкреслили в МЗС.

Наголошується необхідність максимальної мобілізації зусиль всіх членів світового співтовариства з метою забезпечення якнайшвидшої деокупації Запорізької АЕС та її повернення під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки.

Нагадуємо, 5 жовтня Путін підписав указ, згідно з яким уряд РФ має забезпечити "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС та іншого майна, необхідного для здійснення її діяльності".