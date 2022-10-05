Росіяни протягом 5 жовтня 3 рази обстріляли Сумщину, - ОВА
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Керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький оприлюднив інформацію про обстріли області з боку Росії 5 жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Живицький зазначив: "Ситуація станом на 22:00 5 жовтня 2022 За день було 3 обстріли території Есманської та Середино-Будської громад. Усього 35 приходів. Били зі ствольної артилерії та мінометів. Внаслідок мінометного обстрілу, в одному із сел Середино-Будсьої громади пошкоджено дах сараю та повибивало вікна у веранді будинку. Без жертв".