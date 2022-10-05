Німеччина передала Україні дві ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2

Уряд Німеччини в межах пакету військової допомоги протягом останнього тижня передав Україні дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2.

Про це свідчить інформація на сайті уряду ФРН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У серпні Україна отримала від Німеччини три Bergerpanzer 2, таким чином загалом їх було передано п’ять.

Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт. Корпус ремонтно-евакуаційної машини складається зі звареної броньової сталі. Озброєння насамперед призначене для самооборони та складається з кулемета й димових гармат. Bergerpanzer 2 розрахована на екіпаж у чотири людини.

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