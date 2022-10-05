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Німеччина передала Україні дві ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2

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Уряд Німеччини в межах пакету військової допомоги протягом останнього тижня передав Україні дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2.

Про це свідчить інформація на сайті уряду ФРН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Німеччина передала Україні дві ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 01

У серпні Україна отримала від Німеччини три Bergerpanzer 2, таким чином загалом їх було передано п’ять.

Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт. Корпус ремонтно-евакуаційної машини складається зі звареної броньової сталі. Озброєння насамперед призначене для самооборони та складається з кулемета й димових гармат. Bergerpanzer 2 розрахована на екіпаж у чотири людини.

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Топ коментарі

  • Сергей Шкуропат c952e84b
    Хорошая и нужная машина.
  • Владимир Николенко 123e1460
    5 штук так багато не схоже на штольца прямо останнє забрав у бундесвера.
  • Sav UA
    Через такі масові поставки техніки та озброєння через пів-року німецька армія гола-боса лишиться. Прийдеться знімати з консервації велосипеди 1937 року.
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