Стоматолог із Харківщини заявив, що коробка із вирваними зубами схожа на ту, яку в нього відібрали російські окупанти для того, щоб лякати людей
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти видання Bild, які побували в селі Піски-Радківські на Харківщині
Там вони зустріли місцевого стоматолога і показали йому фото зубів в коробці, раніше опубліковані начальником слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергієм Болвіновим, а також Міноборони України
"Зуби схожі на вкрадені з мого кабінету, мій будинок росіяни розграбували. Вони - від людей, яких я лікував усі ці роки. Я вийняв ці зуби", - сказав їм про фото місцевий стоматолог Сергій (за його словами, він єдиний стоматолог у селі).
Лікар підозрює, що росіяни вкрали зуби, бо думали, що вони із золота (насправді це нержавіюча сталь) і щоб залякати українців. "Мені повідомили сусідні мешканці, нібито росіяни цим налякали людей", – повідомив Сергій.
Також Сергій показав журналістам і іншу свою колекцію зубів.