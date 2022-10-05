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Стоматолог із Харківщини заявив, що коробка із вирваними зубами схожа на ту, яку в нього відібрали російські окупанти для того, щоб лякати людей

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Стоматолог із Харківської області заявив, що коробка із сталевими зубам жовтого кольору (які схожі на золоті) була відібрана в нього окупантами для того щоб нею лякати людей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти видання Bild, які  побували в селі Піски-Радківські на Харківщині

Там вони зустріли місцевого стоматолога і показали йому фото зубів в коробці, раніше опубліковані начальником слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергієм Болвіновим, а також Міноборони України

"Зуби схожі на вкрадені з мого кабінету, мій будинок росіяни розграбували. Вони - від людей, яких я лікував усі ці роки. Я вийняв ці зуби", - сказав їм про фото місцевий стоматолог Сергій (за його словами, він єдиний стоматолог у селі).

Лікар підозрює, що росіяни вкрали зуби, бо думали, що вони із золота (насправді це нержавіюча сталь) і щоб залякати українців. "Мені повідомили сусідні мешканці, нібито росіяни цим налякали людей", – повідомив Сергій.

Також Сергій показав журналістам і іншу свою колекцію зубів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російській катівні на Харківщині знайшли коробку з вирваними зубними коронками. ВІДЕО+ФОТО

Стоматолог із Харківщини заявив, що коробка із вирваними зубами схожа на ту, яку в нього відібрали російські окупанти для того, щоб лякати людей 01

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Топ коментарі

  • ПравдаЛюбка
    Все одно мразота кацапська!
  • Павел Павел 9c509c5d
    Ну от почитайте попередню новину я там зразу написав що це заначка дантиста і ще один дописувач стоматолог підтвердив це !!!!!!!!!!!!!

    Журналісту треба дати в пику за такі новини - не можна змішувати правду і неправду бо люди почнуть сумніватись в реальних звірствах рашистів, які мали місце і є реальними напр. відрізані пальці і геніталії і т. д. !!!!

    Добре що хоч спростували...До речі
    Арестович повірив і згадав цю коробку в стрімі з Фегиним.....
  • Vlad Fedchuk
    Якесь двояке відчуття
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