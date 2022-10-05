Стоматолог із Харківщини заявив, що коробка із вирваними зубами схожа на ту, яку в нього відібрали російські окупанти для того, щоб лякати людей

Стоматолог із Харківської області заявив, що коробка із сталевими зубам жовтого кольору (які схожі на золоті) була відібрана в нього окупантами для того щоб нею лякати людей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти видання Bild, які побували в селі Піски-Радківські на Харківщині



Там вони зустріли місцевого стоматолога і показали йому фото зубів в коробці, раніше опубліковані начальником слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергієм Болвіновим, а також Міноборони України



"Зуби схожі на вкрадені з мого кабінету, мій будинок росіяни розграбували. Вони - від людей, яких я лікував усі ці роки. Я вийняв ці зуби", - сказав їм про фото місцевий стоматолог Сергій (за його словами, він єдиний стоматолог у селі).



Лікар підозрює, що росіяни вкрали зуби, бо думали, що вони із золота (насправді це нержавіюча сталь) і щоб залякати українців. "Мені повідомили сусідні мешканці, нібито росіяни цим налякали людей", – повідомив Сергій.



Також Сергій показав журналістам і іншу свою колекцію зубів.

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