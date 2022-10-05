Країни ОПЕК+ домовились скоротити видобуток, що може підірвати план про обмеження цін на російську нафту, - The Wall Street Journal

За даними The Wall Street Journal, Організація країн-експортерів нафти, а також групи її союзників на чолі з Росією у форматі ОПЕК+ домовилися скоротити видобуток нафти на 2 мільйони барелів на день.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це рішення може підірвати план країн G7 щодо обмеження цін на російську нафту на світовому ринку в контексті економічної битви Заходу з москвою",- зазначається в повідомленні.

При цьому звертається увага, що рішення ОПЕК+ було прийняте менше ніж через три місяці після того, як президент США Джо Байден відвідав Саудівську Аравію – де-факто лідера ОПЕК, щоби домовитися про збільшення видобутку нафти та зменшення її ціни.

У цьому зв’язку радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван виступив у середу із реакцією офіційного Вашингтона на рішення нафтового картелю, назвавши його "недалекоглядним", особливо на тлі агресії путіна проти України.

"У момент, коли збереження обсягів глобального постачання енергії має першочергове значення, це рішення матиме найбільш негативний вплив на країни з низьким і середнім рівнем доходу, які вже страждають від високих цін на енергоносії", - наголосив Салліван. Він також повідомив, що у зв’язку з нинішнім розвитком ситуації адміністрація Байдена проведе консультації з Конгресом США щодо задіяння додаткових інструментів і повноважень з метою зменшення контролю ОПЕК над цінами на енергоносії.

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Зазначається, що подібних скорочень квот на видобуток нафти з боку ОПЕК+, не було з квітня 2020 року, коли це відбулося на тлі вимушеного зменшення споживання енергоносіїв на початку пандемії. За оцінками аналітиків, таким чином ОПЕК+ має намір зберегти тенденції підвищених цін на нафту й нафтопродукти.