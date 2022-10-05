Новини • Мобілізація в РФ

Ми 6 днів жили в окопах, які самі вирили, - 400 мобілізованих росіян підняли бунт у Білгородській області. Військове керівництво підганяє бронетехніку. ВIДЕО

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400 озброєних мобілізованих росіян кинули на залізничній станції у Бєлгородській області, вони висловили протест і заявили, що нікуди не поїдуть. За їх словами, їх кинули напризволяще, немає ні грошового забезпечення, ні амуніції, ні харчування.

Як передає Цензор.НЕТ, відео розповсюджується у соцмережах. 

Мобілізовані скаржаться на скотське ставлення та відсутність підготовки і забезпечення. Багато хто з них захворів.

За словами мобілізованих, поки не будуть вирішені всі питання, вони не поїдуть далі. 

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Топ коментарі

  • Elusive Gru
    Именно! Себя жалеют. Но ни одному не пришло на ум, что они - преступное оружиев в руках собственной преступной власти. Ни одному! Если бы их нормально разместили, экипировали, вооружили, подготовили, то- никаких проблем, уже без ропота, уже с удовольствием поедут в Украину "мочить хохлов". Поэтому-только смерть их вылечит.
  • tax12 t
    вони скаржаться що їм не дали можливости купити краще екіпірування щоб краще убивати українців.

    тому в сраку їх.
  • Шимус
    1917й повторение
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