Ми 6 днів жили в окопах, які самі вирили, - 400 мобілізованих росіян підняли бунт у Білгородській області. Військове керівництво підганяє бронетехніку. ВIДЕО

400 озброєних мобілізованих росіян кинули на залізничній станції у Бєлгородській області, вони висловили протест і заявили, що нікуди не поїдуть. За їх словами, їх кинули напризволяще, немає ні грошового забезпечення, ні амуніції, ні харчування.

Як передає Цензор.НЕТ, відео розповсюджується у соцмережах.

Мобілізовані скаржаться на скотське ставлення та відсутність підготовки і забезпечення. Багато хто з них захворів.

За словами мобілізованих, поки не будуть вирішені всі питання, вони не поїдуть далі.

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