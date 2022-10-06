Іранські безпілотники вам не допоможуть. Ви вже програли, - Зеленський - росіянам

Президент Володимир Зеленський переконаний, що окупантам не допоможе виграти війну ніяка зброя, включаючи іранські дрони "Шахіди",

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у вечірньому відезверненні, перейшовши на російську мову.

Президент зазначив: "Також я хочу відзначити воїнів наших Повітряних сил, яким сьогодні вдалося збити шість безпілотників іранського виробництва, що їх окупанти намагалися використати проти наших міст. Три безпілотники були збиті зенітниками 302-го зенітного ракетного Харківського полку, а ще три збили наші льотчики-винищувачі з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації. Я дякую за влучність, хлопці!

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А зараз скажу окупантам.

Даже если вы еще где-то в мире найдете какое-то другое оружие с таким же "естественным" для вашего "русского мира" названием, как эти вот иранские "Шахиды", которыми вы пытаетесь бомбить такие наши города, как например Белая Церковь... Это все равно уже ничем вам не поможет. Вы уже проиграли.

Проиграли потому, что даже сейчас, на 224-й день полномасштабной войны, вам приходится объяснять своему обществу, зачем все это нужно: эта война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа.

Когда люди чувствуют свою правоту и находятся на своей собственной земле, они сами все знают. Им не нужны навязчивые лекции по "альтернативной истории" и сеансы политинформации каждый день – то на встрече с учителями, то на совещании о ходе сезонных полевых работ.

Украинцы знают, за что воюют. И все больше и больше граждан России осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну. Очевидно, кто победит".

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