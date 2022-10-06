Російський уряд призначив "куратора" окупованих територій

Російська влада призначила куратора анексованих територій Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

У російському уряді курувати "розвиток нових територій" доручили Вадиму Васильєву. Він також призначений заступником міністра будівництва та ЖКГ Росії.

Відповідний указ підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Васильєв до травня обіймав посаду в.о. директора департаменту міжбюджетних відносин Мінфіну РФ.

Російський міністр будівництва Ірек Файзуллін розповів, що цього тижня у відомстві з'явилося 116 нових співробітників. Це пов'язано, зокрема, з тим, що "соціально-економічний розвиток нових територій поставлений в обов'язки Мінбуду".

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