Новини • Декомунізація

В Україні створюють мапу назв, які треба декомунізувати

4 41535
Вказівники назв вулиць, які треба демонтувати, нанесли на карту, а далі вимагатимуть у міської ради провести демонтаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють автори проєкту Декомунізація.Україна.

"Починаємо пілотний проєкт з повного очищення першого краю від усіх вуличних покажчиків зі старими назвами. Поки починаємо із Ужгорода, де їх ще дуже багато. Для початку нашими активістами створено мапу покажчиків, які треба буде демонтувати, після цього, буде звернення до міської ради та демонтаж решток", – повідомляють вони.

Більшість вулиць Ужгорода офіційно уже мають нові назви, однак на будинках досі висять таблиці зі старими назвами: таких тут кілька десятків. На мапу нанесені адреси, де досі є старі покажчики, а також додані фото.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі з’явилась вулиця Степана Бандери, - Філатов

В Україні створюють мапу назв, які треба декомунізувати 01

Топ коментарі

  • 2492z
    Щоб декомунізувать назви потрібно утилізувать таких як Тєрєхов і Труханов.
  • Светлана Науменко
    Когда переименуют Днепропетровскую и Кировоградскую области? Сколько лет еще ждать? И дальше на карте Украины будут имена Петровского и Кирова?
  • kergudu barbambiya
    Та вже 30 років "другіх дєл нєт". І всьо нєт, і нєт.
    Якби вам у паспорті, наприклад, записали від фонаря чуже прізвище Голожопенко, ви з ним так і ходили би? Чи побігли б негайно міняти?
    Можете не відповідати. Адже ви так зайняті, що вам насрать, як вас хтось називає у ваших же документах.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини