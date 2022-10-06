Україна починає процес приєднання до Організації економічного співробітництва та розвитку, - Зеленський

Україна починає процес приєднання до Організації економічного співробітництва та розвитку, що означатиме ще одну потужну лінію економічної, технологічної та ціннісної співпраці нашої країни з глобальною спільнотою.

Як інфрмує Цензор.НЕТ про це заявив президент України під час свого відеозвернення 5 жовтня.

Зеленський зазначив: "Ми маємо сьогодні й кілька подій, які дуже вагомо підтверджують віру світу в майбутнє України, довіру світу до нашої міцності.

По-перше, починаємо приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку. Це одна з найпрестижніших глобальних організацій, вона обʼєднує 38 найсильніших держав. Це демократії, це ринкові економіки, це більшість економічного потенціалу світу. Від Австрії до Японії, від Сполучених Штатів Америки до Південної Кореї, від Канади до Туреччини. Україна буде серед них і в цьому форматі.

Ми подали нашу заявку на вступ, вона підтримана Організацією. Україна отримала спеціальний статус країни, що приєднується. І всі необхідні умови для повноправного членства ми виконаємо.

А вже цьогоріч у Києві запрацює регіональний офіс Організації. Для нас це означатиме ще одну потужну лінію економічної, технологічної та ціннісної співпраці з глобальною спільнотою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання економіки України на 2023 рік із 25% до 8%