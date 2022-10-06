Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю, виникли пожежі, зруйновано житлові будинки, під завалами люди, - ОВА
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується. Перебувайте в укриттях!", - зазначив він.
"Внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті. Руйнувань зазнали житлові будинки. Точна кількість постраждалих ще не відома.
На місці подій вже працюють рятувальники", - пізніше додав очільник регіону.
Своєю чергою, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що у місті горять житлові будинки.
"Ворог атакував Запоріжжя. Горять житлові будинки. На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих з‘ясовується", - зазначив він.
"Ворог поцілив ракети в житлові будинки Запоріжжя. Вони зазнали значних руйнувань. Є постраждалі. Рятувальники вже дістають людей з-під завалів", - щойно зауважив Старух.