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Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні рашисти завдали 7 ракетних ударів по звичайним багатоповерхівкам у Запоріжжі, в квартирах яких спали мирні люди.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Зруйновано цілі під‘їзди. Люди перебувають під завалами. На місцях працюють рятувальники. Лікарні та інформаційні центри при школах перебувають у повній готовності для прийому людей", - йдеться у повідомленні.

Куртєв також опублікував перші фото з місць обстрілу.

Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 01
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 02
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 03

"Терор і вбивство мирних людей у Запоріжжі! Рашисти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівкам. Кількість жертв уточнюється, люди знаходяться під завалами. Працюють рятувальники", - зазначив пізніше глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 04
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 05

Фото з місця ракетного удару публікують також місцеві телеграм-канали.

Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 06
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 07
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю, виникли пожежі, зруйновано житлові будинки, під завалами люди, - ОВА

Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 09
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 10
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 11
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 12
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 13
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 14
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 15
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 16
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 17
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 18

Топ коментарі

  • Alex Zverev 46d6768b
    Чтоб они все сдохли, кассабы вонючие!
  • 5 копійок
    Потвори кацапські.
  • Pure Soul
    кінчені кацапи
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