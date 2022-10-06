Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні рашисти завдали 7 ракетних ударів по звичайним багатоповерхівкам у Запоріжжі, в квартирах яких спали мирні люди.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Зруйновано цілі під‘їзди. Люди перебувають під завалами. На місцях працюють рятувальники. Лікарні та інформаційні центри при школах перебувають у повній готовності для прийому людей", - йдеться у повідомленні.

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Куртєв також опублікував перші фото з місць обстрілу.







"Терор і вбивство мирних людей у Запоріжжі! Рашисти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівкам. Кількість жертв уточнюється, люди знаходяться під завалами. Працюють рятувальники", - зазначив пізніше глава Запорізької ОВА Олександр Старух.





Фото з місця ракетного удару публікують також місцеві телеграм-канали.







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