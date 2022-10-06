Путін намагається заручитися підтримкою силовиків та готується зняти Шойгу через провали на фронті, - ISW

Президент РФ Володимир Путін готує підґрунтя для звільнення міністра оборони Сергія Шойгу, переклавши провину за поразку у війні.

Наразі глава Кремля шукає підтримки серед силовиків, намагаючись зміцнити свої позиції. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, зростаюча критика часткової мобілізації та провали на фронті змушують Путіна звинувачувати міністра оборони Сергія Шойгу.

Путін своїм указом у середу відклав мобілізацію всіх студентів, у тому числі заочників та магістрантів, і публічно заявив, що Міноборони не внесло своєчасних змін до нормативно-правової бази за списками мобілізації, що не підлягають їй, вимагавши внести корективи.

Глава Кремля, схоже, налаштовує на те, щоб Шойгу взяв на себе провину через невдачу вторгнення в Україну.

Аналітики зазначає, що Путін утримуватиметься від звільнення Шойгу стільки, скільки зможе, щоб продовжувати звинувачувати його у військових невдачах та заручитися підтримкою інших груп, насамперед серед силовиків.

Міністр, який змінить Шойгу, повинен буде взяти на себе відповідальність за невдачі, які відбудуться після початку його перебування на посаді.

Путін вже працює над покращенням своєї підтримки серед націоналістично налаштованих блогерів та силовиків, таких як творець ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та голова Чечні Рамзан Кадиров, якому присвоїв звання генерал-полковника, вважають експерти.

Водночас, російська влада затримала менеджера кількох провоєнних Telegram-каналів, що вказує на те, що Кремль встановлює обмеження на критику, дозволену у внутрішньоросійському інформаційному просторі.