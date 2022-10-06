Доба на Півдні: ворог безуспішно намагався вести наступальні дії в напрямку Любомирівки

Обстановка в операційній зоні південних регіонів складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій, хоча і суттєво поступається територією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що у складі ворожих сил суттєвих змін за кількістю, положенням і якістю не відбулося.

"Намагаючись вишукати способи протидії нашому активному просуванню, ворог активізує повітряну розвідку. Силами посиленого тактичного підрозділу противником була здійснена спроба провести наступальні дії в напрямку Любомирівки. Успіху не мав, з втратами відступив", - йдеться у повідомленні.

За даними ОК "Південь", надвечір ворог завдав авіаційний удар гелікоптаром по наших позиціях. У відповідь нашою авіацією завдано 4 удари по противнику, а підрозділами протиповітряної оборони двічі за день в районі Брускінського, на Бериславщині, знищено безпілотник-розвідник "Орлан-10".

Під час нічної атаки дронів-камікадзе по Одещині і Миколаївщині, за попередніми даними 6 дронів збито силами протиповітряної оборони.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали понад350 вогневих завдань, за результатами яких орієнтовні втрати ворога складають: 58 рашистів, 9 танків, 17 одиниць авто-бронетехніки, 4 крупнокаліберні гаубиці "Мста-С" і "Мста-Б", ще одна самохідна гаубиця "Акація", міномет, командно-штабна машина, реактивна система залпового вогню "Град", протитанковий ракетний комплекс, а також 2 склади боєприпасів в Баштанському і Бериславському районах", - додають в ОК "Південь".

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На території Придністровського регіону Республіки Молдова ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи оперативної групи російських військ і збройних формувань самопроголошеної ПМР несуть службу в посиленому режимі. Рівень терористичної загрози владою невизнаної республіки позначений як жовтий.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі – з 10 одиниць, тримається поблизу кримського берега, але 5 ракетоносіїв, з яких 2 підводні, тримають напоготові понад 3 десятки ракет типу "Калібр".