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Окупанти завдали ударів по промислових об’єктах Харкова дронами-камікадзе, - Синєгубов

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Окупанти завдали ударів по промислових об’єктах Харкова дронами-камікадзе, - Синєгубов
Вночі окупанти завдали кілька ударів про промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попередньо - росіяни застосували дрони-камікадзе.

Виникли пожежі, є часткові зруйновання нежитлових будівель. Постраждалих немає.

"По області окупанти обстрілювали Куп’янський та Вовчанський райони, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та ін. За інформацією Обласного центру екстреної допомоги, потягом доби по області госпіталізували 3 чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп’янському районі", - пише Синєгубов.

"Збройні Сили України продовжують захищати Харківщину від російських окупантів. Віримо у наших захисників", - резюмує він.

Також читайте: Ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт у Харкові, на місці прильоту пожежа, - Терехов

Топ коментарі

  • Владимир Николенко 123e1460
    Мільони кацап,слабенько роздмухуєш паніку.
  • Олег Шестакович
    Ну і доки ми це будемо терпіти? В нас що вже дрони закінчились? Чи агент ФСБ "козирь" не дозволяє бомбити різні там "бєлгороди"???
  • Валентина Саюн c856325a
    Аеророзвідка була припинена рівно,як і розроблення дронів.
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