Окупанти завдали ударів по промислових об’єктах Харкова дронами-камікадзе, - Синєгубов
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Вночі окупанти завдали кілька ударів про промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, попередньо - росіяни застосували дрони-камікадзе.
Виникли пожежі, є часткові зруйновання нежитлових будівель. Постраждалих немає.
"По області окупанти обстрілювали Куп’янський та Вовчанський райони, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та ін. За інформацією Обласного центру екстреної допомоги, потягом доби по області госпіталізували 3 чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп’янському районі", - пише Синєгубов.
"Збройні Сили України продовжують захищати Харківщину від російських окупантів. Віримо у наших захисників", - резюмує він.