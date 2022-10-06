Нардепи хочуть кошти від націоналізованих активів спрямувати на свої округи, замість військових потреб, - Железняк
Про це написав у своєму Telegram-каналі народний депутат України Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Перший – аналог соцеконому, вноситься законопроєктом №8027 з гарною назвою "Створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії". Заглядаємо всередину: а там, виявляється, кошти від вже націоналізованих активів хочуть витратити на округи. Звичайно, під виглядом ліквідації агресії.
Цитата: "Рішення про виділення коштів з фонду приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом", - написав Железняк.
Щодо Державного фонду регіонального розвитку, за словами Ярослава Железняка, депутати планують прийняти депутатську правку про повернення ДФРР на суму 2 млрд грн
"Всі гроші з конфіскації мають зараз йти на військові видатки. Ми не можемо витрачати будь-які доходи на щось інше, оскільки міжнародні гроші на війну за визначенням не можемо використовувати", - зазначив нардеп.