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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 61 330 осіб, 266 літаків, 232 гелікоптери, 2449 танків, 1424 артсистеми, 5064 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 61 330 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 61330 (+330) осіб ліквідовано,

танків - 2449 (+14) од,

бойових броньованих машин - 5064 (+26) од,

артилерійських систем - 1424 (+10) од,

РСЗВ - 344 (+3) од,

засоби ППО - 177 (+0) од,

літаків - 266 (+0) од,

гелікоптерів - 232 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1047 (+15),

крилаті ракети - 246 (+0),

кораблі /катери -15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3854 (+13) од,

спеціальна техніка - 134 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 61 330 осіб, 266 літаків, 232 гелікоптери, 2449 танків, 1424 артсистеми, 5064 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках", - зазначають у Генштабі.

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Топ коментарі

  • Kare Resa
    Идет кровопролитная война. Города Украины обстреливаются, гибнут люди, в том числе женщины, дети. Экономика просела. Мне уже 70, но я еще никогда не был так горд, что я живу в Украине и являюсь гражданином Украины., за наши вооруженные силы, за их мужество. Абсолютно уверен, что мы победим. Слава Украине! Слава ее вооруженным силам!
  • НБ
    Як свідчить історія, кацапи починають реагувати на втрати (відповзати на попередні рубежі, припиняти агресію, "виступати за мир і братання з ворогом", шукати винних в поразці у власній країні і т.п.. аж до зміни керівництва і навіть режиму) лише тоді коли на війні вбивають не менше 300 000. Звідси потрібно вбити (саме вбити!!!) ще 240 000 щоб вони нарешті задались традиційним запитаннями "за что?", "кто віноват?" і "что дєлать?". Але питання "чому це саме з ними сталося?" занадто складне для них бо викликає так званий "когнітивний дисонанс" в переповнених брехнею головах шовіністично зомбованих "імперських привидів".
  • Vlad Cheh
    Не смешите. Зайдите хоть раз, ну например в кацапское отделение полиции районное. Поставьте там скрытый микрофон и послушайте недельку разговоры мусоров. Вы будете шокированы тем, что услышите. Это вообще не люди. Это хуже обезьян. Они все ненавидят друг друга, желают друг другу смерти. Они счастливы, что подохло 62000 мужиков и еще под 100000 без ножек и ручек. Им больше оркосамок достанется. Они просто хотят секса с женщиной и у них проблемы с этим: баб красивых мало, все красивые русские конечно свалят оттуда так или иначе и выйдут замуж за европейца или даже араба, сами мужики алкаши, не следят за собой, тупые, никакой поставленной речи, для бабы они омерзительные в сравнении с чехом или норвежцем, например, да даже с турком в конце концов, который просто эталон любезности и ухоженности в сравнении с орком. Они в восторге, что дохнут их конкуренты за спаривание. Миллион, два миллиона - ой, как здорово, все бабы мои будут.

    Вот когда будут взрывы на России с гибелью женщин и самих мусорков, ой вот тогда начнется хаос. Это совсем иного уровня жертвы. Тогда они будут боятся за свое будущее, что не будет ни работы в мусарне, ни бабы для секса.
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