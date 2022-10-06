В окупованих Рубіжному та Старобільську посилено фільтрацію. Ворог боїться наступу ЗСУ, - Гайдай
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Російські окупанти проводять посилені фільтраційні заходи в Рубіжному й Старобільську, що в Луганській області, побоюючись контрнаступу й диверсантів з боку українців.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Через небезпеку наступу ЗСУ у Рубіжному окупанти для виявлення українських диверсантів ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи. Фільтрація і в Старобільську, де завчасно перевіряють усіх, хто хоче виїхати на територію РФ – бажаючих останніми днями значно побільшало. З "міркувань безпеки" росіяни вирішили ще й відключити там зв’язок", - йдеться в повідомленні.