ЄС має відмовитися від російських нафти та газу, - Трасс

Війна в Україні показала, наскільки Європа залежить від російського постачання. Прем’єр-міністр Великобританії Ліз Трасс закликала європейських лідерів відмовитися від постачання енергоресурсів із Росії.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ посиланням на The Times.

"Путін сподівається, що зможе розділити нас у боротьбі за енергоносії. Ми повинні показати йому, що він не правий", - написала Трасс.

Для того, щоб захиститися від зимових відключень електроенергії, необхідно підтримувати зв'язок через підводні кабелі та трубопроводи протягом зими, нагодосила Трасс. Для цього вона звернулася до Франції, Бельгії та Нідерландів.

"Безпека, енергетика та міграція - три найнагальніші пріоритети для британського народу, тому вони також є головними в моєму порядку денному. Ось чому я їду до Праги на сьогоднішню зустріч європейських лідерів", - сказала вона.

За її словами, ці життєво важливі питання торкаються всього континенту, тому необхідна спільна позиція з європейськими друзями та союзниками. "Саме тому ми хочемо бачити сильний голос для країн, які не входять до ЄС, таких як Україна, Норвегія та Швейцарія", - наголосила Трасс.

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