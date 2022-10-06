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Росії не вистачає особового складу для оборони Херсонської області, - британська розвідка

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Росії не вистачає особового складу для оборони Херсонської області, - британська розвідка
Просуваючись на південь, українські підрозділи відсунули лінію фронту ще на 20 км. Тому Росія ймовірно, планує розгортання мобілізованих резервістів на Херсонщині.

Про це, посилаючись на дані розвідки, повідомляє міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ

"Російське командування, ймовірно, розглядає зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем" - йдеться в огляді.

Для поповнення російських сил в цьому районі є один з небагатьох доступних шляхів -  пошкоджена річкова переправа через Дніпро. 

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"Росія стоїть перед дилемою: відведення бойових сил через Дніпро робить оборону решти Херсонської області більш стійкою; але політичним імперативом буде залишатися й оборонятися", - вважає британська розвідка.

Зазначається також, що Росія залучила до оборони Херсона більшу частину своїх недоукомплектованих повітряно-десантних військ, які не мають достатньої кількості особового складу.

"Таким чином, Росія наразі має мало додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту: вона, ймовірно, має на меті розгортання мобілізованих резервістів у цьому секторі", - йдеться огляді.

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Топ коментарі

  • Vlad Cheh
    А смысл сейчас для типичного кацапа воевать? 24-го февраля была тотальная мотивация: деньги, грабежи, изнасилования и просто сафари с пытками устраивать ради самоудовлетворения собственной значимости. Очень приятные вещи для русского (бурят и остальных тем более). Им день и ночь показывали весьма неплохие домишки и квартиры в Ирпене и Буче и говорили, что вы можете грабить все что унесете, насиловать кого хочешь, никаких запретов нету, получайте удовольствие. И много орков на это клюнуло.

    Теперь уже не так. Даже если урукхай сможет выиграть все битвы и выжить с 4 концами (с пятью точнее), то его ждет раздолбанный артиллерией населенный пункт с полностью выехавшими женщинами и вообще без единой ценной вещи. Деньги большие платить уже перестанут, так как признали территорию за свою. В спине стоят кадыровцы, которые отнимут то, что смог украсть. Еще последний шанс заработать - это поймать первую волну мобилизации и снять с них всю тактику и ценные вещи, отправив их воевать в берцах вонючих и с каской стальной. Это довольно вкусно еще, с каждого мобилизаванного можно под 500000 рублей набрать с него и с его рюкзака. Но затем и они закончатся плюс будет налажена схема отжима еще до попадания на фронт. Все, уже воевать потерян интерес, нету мотивации. Зато есть мотивация напасть на Рублевку на шикарные дачи, где есть вообще все, о чем можно мечтать. Только поддержка генералов нужна, чтобы перекинули танки и бмп поездами до Москвы, а дальше легкое сафари против мусоров и шикарная добыча в дорогих дачах плюс местные бабы, которым не дали выехать в Европу. Просто кайф там ждет.
  • Hanka Panyanka
    а мобікі що ж..., з них можно просто греблю скласти...
  • Deodar Revolution
    в Херсоне назревает большой кацапский могильник. Закончится всё для русни Херовым Сном
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