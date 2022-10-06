Росії не вистачає особового складу для оборони Херсонської області, - британська розвідка
Про це, посилаючись на дані розвідки, повідомляє міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Російське командування, ймовірно, розглядає зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем" - йдеться в огляді.
Для поповнення російських сил в цьому районі є один з небагатьох доступних шляхів - пошкоджена річкова переправа через Дніпро.
"Росія стоїть перед дилемою: відведення бойових сил через Дніпро робить оборону решти Херсонської області більш стійкою; але політичним імперативом буде залишатися й оборонятися", - вважає британська розвідка.
Зазначається також, що Росія залучила до оборони Херсона більшу частину своїх недоукомплектованих повітряно-десантних військ, які не мають достатньої кількості особового складу.
"Таким чином, Росія наразі має мало додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту: вона, ймовірно, має на меті розгортання мобілізованих резервістів у цьому секторі", - йдеться огляді.