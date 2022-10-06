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Окупанти розпочали "мобілізацію" на Луганщині, повістки роздають усім, - Гайдай

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Окупанти розпочали "мобілізацію" на Луганщині, повістки роздають усім, - Гайдай
Російські загарбники на тимчасово окупованій частині Луганщини розпочали так звану "мобілізацію" в лави армії РФ.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"На Старобільщині та Кремінщині окупанти розпочали часткову мобілізацію. Чому не примусову, а саме часткову - пояснюють просто: нібито ці території вже частина рф, а там оголошено часткову мобілізацію. Зокрема, у Старобільському районі росіяни разом із військкомами ходять по дворах і роздають повістки", - йдеться в повідомленні.

За словами Гайдая, повістки роздають всім - і студентам, і хворим, і старим.

Така ж ситуація і в Кремінній, додав очільник ОВА.

Читайте: Росіяни проводять мобілізацію місцевих мешканців на окупованій території Херсонської області

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Нарешті дочекались.
  • Друг Народа
    лугандони хотіли "рюзьге мір" то нехай куштують покидьки
  • Alexsander Sokoloff
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