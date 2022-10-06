Окупанти розпочали "мобілізацію" на Луганщині, повістки роздають усім, - Гайдай
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Російські загарбники на тимчасово окупованій частині Луганщини розпочали так звану "мобілізацію" в лави армії РФ.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"На Старобільщині та Кремінщині окупанти розпочали часткову мобілізацію. Чому не примусову, а саме часткову - пояснюють просто: нібито ці території вже частина рф, а там оголошено часткову мобілізацію. Зокрема, у Старобільському районі росіяни разом із військкомами ходять по дворах і роздають повістки", - йдеться в повідомленні.
За словами Гайдая, повістки роздають всім - і студентам, і хворим, і старим.
Така ж ситуація і в Кремінній, додав очільник ОВА.