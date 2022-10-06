Понад 100 фактів утиску української мови довели на тимчасово окупованих територіях, - Кремінь
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ, про це на брифінгу повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
"Таких фактів ми зібрали понад 100, які доведені, з відео-, аудіофайлами. Це стосується зовнішньої реклами, освітнього процесу, діяльності окупаційної влади, телебачення, радіомовлення, так званих пересувних зомбоящиків тощо", - сказав Кремінь.
Він зазначив, що інформація про факти лінгвоциду на тимчасово окупованих територіях, як і минулого року, так і в цьому році збирається з відкритих джерел - інтернет-ресурсів, газет, повідомлень в соцмережах, телеграм-каналах, повідомлень міських голів, керівників обласних ВЦА. Це стосувалося Сумської, Чернігівської областей, Маріуполя, Мелітополя та ін.
"З точки зору правоохоронних органів потрібен заявник, який наживо, письмово дасть згоду на надання такої інформації. У нас є співпраця з правоохоронними органами, які зацікавилися цією інформацією, і ми допомагаємо їм, щоб кожен громадянин України, який зазнав переслідувань або за мовною ознакою, що кваліфікуємся за ст. 161 Кримінального кодексу України, або за іншими статтями, став свідком. І це зрештою допоможе узагальнити всі матеріали, які можуть далі піти і до міжнародних інстанцій в тому числі", - сказав Кремінь.
Він наголосив, що утиски українців за мовною ознакою на тимчасово окупованих територіях, порушення мовних прав громадян є одним з елементів геноциду українського народу, який проводить Росія.