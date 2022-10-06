Російські дрони-камікадзе можуть пролітати дистанцію до 1 тис. км, їх можуть запускати з Білорусі та РФ, - Повітряні Сили

Дрони-камікадзе іранського виробництва, які все частіше почали використовувати російські окупанти, можуть пролітати дистанцію до тисячі кілометрів.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, окупанти зараз частіше використовують для атаки саме дрони-камікадзе іранського виробництва, тому що вони економлять дороговартісни ракети, яких стає дедалі менше.

"Високоточна зброя коштує мільйони доларів, деякі зразки - 13 млн доларів за ракету. Тому вони використовують і надалі будуть застосовувати дрони -"шахіди", - додав Ігнат.

Водночас, наголосив, речник Повітряних Сил, щоразу українські воїни збивають ці дрони більш успішно. Частіше за все дрони знищуються зенітно-ракетними військами.

"Так, вони можуть залітати. За заявленими характеристиками - це 2,5 тис. кілометрів, але це перебільшена цифра. Проте до тисячі кілометрів вони можуть летіти і запускатись з різних точок - з Білорусі, Росії. До цього також потрібно готуватись. Поки що це південь. Не варто надто демонізувати цю ситуацію, тому що окрім цих БпЛА у Росії є значно потужніша зброя", - додав він.

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