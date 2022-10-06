Російські дрони-камікадзе можуть пролітати дистанцію до 1 тис. км, їх можуть запускати з Білорусі та РФ, - Повітряні Сили
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, окупанти зараз частіше використовують для атаки саме дрони-камікадзе іранського виробництва, тому що вони економлять дороговартісни ракети, яких стає дедалі менше.
"Високоточна зброя коштує мільйони доларів, деякі зразки - 13 млн доларів за ракету. Тому вони використовують і надалі будуть застосовувати дрони -"шахіди", - додав Ігнат.
Водночас, наголосив, речник Повітряних Сил, щоразу українські воїни збивають ці дрони більш успішно. Частіше за все дрони знищуються зенітно-ракетними військами.
"Так, вони можуть залітати. За заявленими характеристиками - це 2,5 тис. кілометрів, але це перебільшена цифра. Проте до тисячі кілометрів вони можуть летіти і запускатись з різних точок - з Білорусі, Росії. До цього також потрібно готуватись. Поки що це південь. Не варто надто демонізувати цю ситуацію, тому що окрім цих БпЛА у Росії є значно потужніша зброя", - додав він.