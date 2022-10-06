Окупанти облаштовують шпиталі у школах через велику кількість поранених, - Гайдай

Російські окупанти облаштували "лікарню" в одній з місцевих шкіл Луганської області. Там зараз "лікується" 200 російських солдатів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Вражає кількість поранених росіян, які через перевантаження місцевих лікувальних закладів облаштовують шпиталі у школах. Так, в одній з них зараз перебуває до 200 поранених військовослужбовців РФ", - написав Гайдай.

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